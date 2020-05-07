Определился фаворит в борьбе за защитника ПСЖ Менье

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Определился фаворит в борьбе за защитника ПСЖ Менье

Правый защитник ПСЖ Тома Менье может продолжить карьеру в Англии или Германии, сообщает Le Parisien.

По информации источника, на бельгийского фулбека претендуют лондонский "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия".

На сегодняшний день фаворитом в гонке за игроком считаются "шпоры".

Напомним, что Менье летом станет свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.

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