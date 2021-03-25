Определился фаворит в борьбе за защитника "Вильярреала" Торреса

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Определился фаворит в борьбе за защитника "Вильярреала" Торреса

Фото Manchester Evening News

"Манчестер Юнайтед" лидирует в гонке за центральным защитником "Вильярреала" Пау Торресом.

По информации MEN, 24-летний футболист сам заинтересован в том, чтобы по окончании сезона присоединиться к "красным дьяволам".

Сумма отступных в контракте испанца составляет 60 миллионов евро.

Помимо "МЮ" в услугах Торреса заинтересованы мадридский "Реал", "Бавария" и "Манчестер Сити".

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