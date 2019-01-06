Определился фаворит в гонке за Френки де Йонгом

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Определился фаворит в гонке за Френки де Йонгом

В гонке за полузащитником "Аякса" Френки де Йонгом определился явный фаворит, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в борьбе за 21-летним голландцем уверенно лидирует каталонская "Барселона". За перспективного хавбека "сине-гранатовым" придётся заплатить порядка 75 миллионов евро.

Напомним, что на де Йонга также претендуют ПСЖ, "Манчестер Сити", "Бавария", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне игрок провёл за "Аякс" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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