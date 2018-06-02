Определился фаворит в гонке за Головиным

Лондонский "Челси" является фаворитом в гонке за полузащитником ЦСКА Александром Головиным, сообщают российские СМИ.

"Синие" рассчитывают подписать лидера армейцев текущим летом и отдать его на сезон в аренду в "Витесс", который возглавил Леонид Слуцкий.

Также Головиным интересуется "Монако", однако, по признанию агента футболиста, французский клуб пока не выходил на контакт по поводу трансфера. | http://soccernews.ru