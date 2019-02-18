Определился фаворит в гонке за Йовичем

Европейские топ-клубы ведут борьбу за нападающего "Айнтрахта" Луку Йовича, права на которого принадлежат "Бенфике".

Как сообщает Goal.com, на сегодняшний день в гонке за 21-летним сербом лидирует "Барселона".

"Сине-гранатовые" пока опережают в переговорах других претендентов на футболиста в лице "Реала", "Баварии" и "Челси".

Стоит отметить, что Йович является лучшим бомбардиром Бундеслиги по итогам 22 туров - он забил 14 голов в 20 матчах.

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