Определился главный соперник "Барселоны" в борьбе за Холанда

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Определился главный соперник "Барселоны" в борьбе за Холанда Фото инстаграм Эрлинга Холанда

"Манчестер Сити" всерьез настроен на трансфер форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По сведениям Diario Sport, "горожане" являются главными соперниками "Барселоны" в гонке за 21-летним норвежцем.

Представители "Сити" уже контактируют с агентами футболиста. Однако "Сити" хочет понять во сколько им обойдется трансфер с учетом агентской комиссии и зарплаты футболиста.

В текущем сезоне на счету Холанда 19 голов и 4 ассиста в 16 играх.

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