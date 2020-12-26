Определился лидер в борьбе за Давида Алабу

Мадридский "Реал" является фаворитом в гонке за защитником "Баварии" Давидом Алабой, утверждает The Athletic.

По информации источника, у "сливочных" более предпочтительные шансы заполучить звёздного австрийца, чем у других претендентов на него.

"Реал" намерен дождаться следующего лета и подписать универсала в качестве свободного агента. Сообщается, что по вопросу зарплаты стороны нашли взаимопонимание.

В текущем сезоне 28-летний Алаба сыграл за "Баварию" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 65 миллионов евро.

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