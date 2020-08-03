Определился лидер в борьбе за Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, скорее всего, этим летом вернётся в АПЛ.

На звёздного бразильца претендуют "Тоттенхэм", "Арсенал", "Челси" и "Лестер".

Как сообщает Daily Mail, на сегодняшний день лидируют в гонке за 28-летним футболистом "шпоры".

Этот сезон Коутиньо проводит в "Баварии", на его счету 9 голов и 8 ассистов в 34 матчах.

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