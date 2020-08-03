Определился лидер в борьбе за Коутиньо

Теги барселонабавария мюнхенфилиппе коутиньототтенхэмтрансферы

Определился лидер в борьбе за Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, скорее всего, этим летом вернётся в АПЛ.

На звёздного бразильца претендуют "Тоттенхэм", "Арсенал", "Челси" и "Лестер".

Как сообщает Daily Mail, на сегодняшний день лидируют в гонке за 28-летним футболистом "шпоры".

Этот сезон Коутиньо проводит в "Баварии", на его счету 9 голов и 8 ассистов в 34 матчах.

Не пропустите: "Интер" хочет купить полузащитника "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стал известен бюджет "Спартака" на сезон-2020/21

Стал известен бюджет "Спартака" на сезон-2020/21

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов