Определился лидер в борьбе за Миранчука

Фото инстаграм "Аталанты"

Стало известно, где, вероятнее всего, продолжит карьеру полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.

По информации Transfermarketweb, на данный момент фаворитом в гонке за россиянином является "Дженоа".

Конкурентами "грифонов" считаются "Торино" и "Верона".

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 13,5 миллиона евро.

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