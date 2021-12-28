Определился лидер в борьбе за Миранчука

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Определился лидер в борьбе за Миранчука

Фото инстаграм "Аталанты"

Стало известно, где, вероятнее всего, продолжит карьеру полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.

По информации Transfermarketweb, на данный момент фаворитом в гонке за россиянином является "Дженоа".

Конкурентами "грифонов" считаются "Торино" и "Верона".

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 13,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Зенит" давит на Миранчука. | http://soccernews.ru
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