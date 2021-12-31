"Барселона" - лидер в борьбе за защитника "Челси" Кристенсена

Фото инстаграм Андреаса Кристенсена

Центральный защитник "Челси" Андреас Кристенсен близок к подписанию контракта с "Барселоной".

По информации Sport.es, "сине-гранатовые" рассчитывают в скором времени достичь окончательной договорённости с датчанином.

Напомним, что контракт игрока с лондонским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Кристенсен сыграл за "Челси" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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