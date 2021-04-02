Определился лидер в гонке за Агуэро

1 Теги челсиманчестер ситисерхио агуэротрансферы

Определился лидер в гонке за Агуэро

Фото инстаграм Серхио Агуэро

Лондонский "Челси" лидирует в борьбе за нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "синие" готовы удовлетворить финансовые требования аргентинца, который, к тому же, хочет остаться в АПЛ.

Напомним, что 32-летний футболист по окончании нынешнего сезона станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "горожанами".

Помимо "Челси" интерес к Агуэро проявляют "Ювентус", "Барселона", ПСЖ и другие клубы.

Не пропустите: "Челси" вступил в борьбу за Вейналдума. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

saravol

★ My last month paycheck was for 1500 dollars… YDK All i did was simple online work from comfort at home for 3-4 hours / day that I got from this agency I discovered over the internet and they paid me for it 95 bucks every hour ... See this site ………………… .www.online.work45.com

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кризис ТОП-сборных, подвиг Армении, пугающая "стабильность" России: главные итоги первых туров европейской квалификации на ЧМ-2022

Кризис ТОП-сборных, подвиг Армении, пугающая "стабильность" России: главные итоги первых туров европейской квалификации на ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов