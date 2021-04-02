Определился лидер в гонке за Агуэро

Фото инстаграм Серхио Агуэро

Лондонский "Челси" лидирует в борьбе за нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "синие" готовы удовлетворить финансовые требования аргентинца, который, к тому же, хочет остаться в АПЛ.

Напомним, что 32-летний футболист по окончании нынешнего сезона станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "горожанами".

Помимо "Челси" интерес к Агуэро проявляют "Ювентус", "Барселона", ПСЖ и другие клубы.

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