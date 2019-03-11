Определился лидер в гонке за хавбеком "Лиона" Ндомбеле

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Определился лидер в гонке за хавбеком "Лиона" Ндомбеле

"Манчестер Сити" является лидером в гонке за полузащитником "Лиона" Танги Ндомбеле, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, "горожане" опережают других претендентов на 22-летнего француза в лице "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".

Трансферная стоимость перспективного хавбека оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Ндомбеле сыграл за "Лион" 37 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

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