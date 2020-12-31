Определился лучший бомбардир 2020 года в топ-5 лигах Европы

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лидером топ-5 европейских лиг по числу голов в 2020 календарном году.

Звёздный португалец в период с января по декабрь наколотил 33 гола в ворота соперников по Серии А.

Минимально от Роналду отстал форвард "Баварии" Роберт Левандовски, забивший за год в Бундеслиге 32 мяча.

Следом идут Чиро Иммобиле из "Лацио" (28), Мохамед Салах из "Ливерпуля" (23) и Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии" (23).

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