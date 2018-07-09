Определился наставник, который возглавит сборную Испании

Теги испаниялуис энрике

Определился наставник, который возглавит сборную ИспанииЭкс-тренер "Барселоны" Луис Энрике на этой возглавит сборную Испании, сообщает Marca.

Наставник получит соглашение, рассчитанное на два года.

Его задачей станет выход с командой на Евро-2020.

Луис Энрике ранее возглавлял "Барселону". С каталонцами с 2014 по 2017 годы он выиграл два чемпионата Испании, два Кубка страны, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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