Определился наставник, который возглавит сборную Испании

Экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике на этой возглавит сборную Испании, сообщает Marca.

Наставник получит соглашение, рассчитанное на два года.

Его задачей станет выход с командой на Евро-2020.

Луис Энрике ранее возглавлял "Барселону". С каталонцами с 2014 по 2017 годы он выиграл два чемпионата Испании, два Кубка страны, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Читайте: "Барселона" готовит очередное предложение по Виллиану | soccernews.ru