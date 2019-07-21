Определился новый фаворит в гонке за Роузом

Левый защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз может этим летом оказаться в "Ювентусе", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "старая синьора" на сегодняшний день является фаворитом в гонке за английским фулбеком.

В частности, туринский клуб опережает "Шальке", "Ньюкасл" и ПСЖ.

Роуз выступает за "Тоттенхэм" с 2007 года, сыграл 198 матчей, забил 10 голов и сделал 27 ассистов.

Контракт футболиста со "шпорами" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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