Определился первый финалист Кубка Азии
В рамках полуфинала Кубка Азии сборная Японии разгромила Иран. Второй финалист турнира определится завтра в матче между Катаром и ОАЭ.
Иран - Япония 0:3
Голы: Осако, 56 - 0:1, Осако (пен), 67 - 0:2, Харагути, 90 - 0:3
Иран: Бейранванд, Пуралиганджи, Хаджсафи, Мохаммади, Канаанизадеган, Амири (Ансарифард, 58), Эбрахими, Джаханбахш (Тораби, 71), Дежага (Годдос, 71), Резаян, Азмун.
Япония: Гонда, Йосида, Томиясу, Нагатомо, Эндо (Сиотани, 60), Харагути, Сибасаки, Минамино, Доан (Ито, 89), Сакаи (Муроя, 73), Осако.
Предупреждения: Амири (24), Эбрахими (44), Сакаи (46), Нагатомо (90), Азмун (90).
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Турнирные таблицы
|Group A
|М
|О
|1
|Южная Корея
|3
|9
|2
|Австралия
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0