Определился первый финалист Кубка Азии

В рамках полуфинала Кубка Азии сборная Японии разгромила Иран. Второй финалист турнира определится завтра в матче между Катаром и ОАЭ.

Иран - Япония 0:3

Голы: Осако, 56 - 0:1, Осако (пен), 67 - 0:2, Харагути, 90 - 0:3

Иран: Бейранванд, Пуралиганджи, Хаджсафи, Мохаммади, Канаанизадеган, Амири (Ансарифард, 58), Эбрахими, Джаханбахш (Тораби, 71), Дежага (Годдос, 71), Резаян, Азмун.

Япония: Гонда, Йосида, Томиясу, Нагатомо, Эндо (Сиотани, 60), Харагути, Сибасаки, Минамино, Доан (Ито, 89), Сакаи (Муроя, 73), Осако.

Предупреждения: Амири (24), Эбрахими (44), Сакаи (46), Нагатомо (90), Азмун (90).

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