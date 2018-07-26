Определился первый финалист юношеского чемпионата Европы

Сборная Португалии в полуфинале юношеского чемпионата Европы-2018 (U-19) легко победила Украину и вышла в финал. Все было решено уже к исходу получаса, португальцы забили пять безответных мячей, дублем отметился Франсиску Тринкан.

Украина - Португалия - 0:5 (0:5)

Голы: П. Коррейя, 2 - 0:1, Филипе, 19 - 0:2, Филипе, 21 - 0:3, Тринкан, 29 - 0:4, Тринкан, 31 - 0:5

Украина: Кучерук, Миколенко, Бондарь, Попов, Корниенко, Хахлев, Дрышлюк, Конопля (Сафронов, 34), Цитаишвили (Ременюк, 72), Булеца, Супряга (Кулаков, 11).

Португалия: Кошта (Виржиниа, 56), Т. Коррейя, Карму, Р. Коррейя, Винагре, Луиш (Тейшейра, 46), Флорентину, Кина (Сантуш, 56), Тринкан, П. Коррейя, Филипе.

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