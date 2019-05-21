Определился первый клуб Сегунды, получивший путёвку в Примеру
По итогам 39 туров испанской Сегунды "Осасуна" гарантировала себе повышение в классе.
Памплонцы уже не опустятся ниже второго места, поэтому после двухлетнего перерыва они снова сыграют в Примере.
Стоит отметить, что вслед за "Осасуной" в турнирной таблице располагается "Гранада". В зоне плей-офф на сегодняшний день находятся "Альбасете", "Мальорка", "Малага" и "Кадис".
Напомним, что в обратном направлении из Примеры в Сегунду по итогам сезона проследуют "Райо Вальекано", "Уэска" и "Жирона".
Не пропустите: Федерация футбола Испании прекратила сотрудничество с Adidas, которое длилось с 1981 года. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Симоне Индзаги дал ответ "Ювентусу"
-
Определился первый клуб Сегунды, получивший путёвку в Примеру
-
ТОП-10 футболистов, которые возобновили международную карьеру после забвения. Часть 2
-
Главные новости дня: 20 мая
-
1
"Манчестер Юнайтед" не оставляет надежд переподписать Мату
-
Анчелотти высказался об интересе "Ювентуса"
-
Роналду прокомментировал полученную награду лучшему футболисту Серии А
-
1
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа
-
"Ливерпуль" поборется за вингера "Борнмута"
-
Федерация футбола Франции нашла замену Дешаму
-
1
Стало известно, что Мбаппе требует от ПСЖ
-
1
"Спартак" интересуется игроком сборной Украины
-
Будущее Ари в "Краснодаре" под вопросом
-
"Лацио" и "Болонья" забили на двоих шесть голов
-
Кокорин хочет отбывать срок в родной Белгородской области
-
"Манчестер Сити" провел чемпионский парад
-
Хави провел последнюю игру в карьере
-
"Ливерпуль" хочет увести де Лигта у "Барселоны"
-
"Манчестер Сити" назвал лучшего футболиста сезона
-
Марадона может возглавить аргентинский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32