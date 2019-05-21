Определился первый клуб Сегунды, получивший путёвку в Примеру

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Определился первый клуб Сегунды, получивший путёвку в Примеру

По итогам 39 туров испанской Сегунды "Осасуна" гарантировала себе повышение в классе.

Памплонцы уже не опустятся ниже второго места, поэтому после двухлетнего перерыва они снова сыграют в Примере.

Стоит отметить, что вслед за "Осасуной" в турнирной таблице располагается "Гранада". В зоне плей-офф на сегодняшний день находятся "Альбасете", "Мальорка", "Малага" и "Кадис".

Напомним, что в обратном направлении из Примеры в Сегунду по итогам сезона проследуют "Райо Вальекано", "Уэска" и "Жирона".

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