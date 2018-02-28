Определился первый полуфиналист кубка Франции

Теги ланслез эрбье

Определился первый полуфиналист кубка ФранцииВ матче 1/4 финала кубка Франции "Лез Эрбье" дома обыграл "Ланс". Судьбу встречи решила серия пенальти, удачливее в которой оказались хозяева.

"Лез Эрбье" - "Ланс" - 0:0, по пен. - 4:2

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