Определился первый соперник России на Евро-2020

В групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет против Дании.

Обе сборные попали в группу B по итогам отборочного раунда. Напомним, что обе команды финишировали на вторых местах в своих группах.

Кроме того, скорее всего, на Евро России снова придется встретиться с Бельгией. Однако для этого Германия должна победить Северную Ирландию.

Поединок между Россией и Данией состоится в Копенгагене или Петербурге. Место проведения определится на жеребьевке.

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