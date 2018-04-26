Определился победить Лиги чемпионов КОНКАКАФ

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Определился победить Лиги чемпионов КОНКАКАФМексиканская "Гвадалахара" стала победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

В ответном финальном матче мексиканцы проиграли "Торонто" со счетом 1:2, но стали победителями турнира, выиграв первую встречу - 4:2.

"Гвадалахара" во второй раз одержала победу в данном турнире. Всего мексиканские клубы выиграли 33 турнира из 54. | soccernews.ru

 

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