Определился победитель африканской Лиги Чемпионов
В Каире состоялся финал африканской Лиги Чемпионов. Победителя турнира в дерби определяли "Аль-Ахли" и "Замалек".
В итоге в девятый раз в истории и впервые с 2013 года триумфатором АЛЧ стал "Аль-Ахли".
"Замалек" (Египет) - "Аль-Ахли" (Египет) - 1:2
Голы: Солейя, 5 - 0:1, Шикабала, 31 - 1:1, Кафша, 86 - 1:2.
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