Определился победитель африканской Лиги Чемпионов

В Каире состоялся финал африканской Лиги Чемпионов. Победителя турнира в дерби определяли "Аль-Ахли" и "Замалек".

В итоге в девятый раз в истории и впервые с 2013 года триумфатором АЛЧ стал "Аль-Ахли".

"Замалек" (Египет) - "Аль-Ахли" (Египет) - 1:2

Голы: Солейя, 5 - 0:1, Шикабала, 31 - 1:1, Кафша, 86 - 1:2.

Не пропустите: Душан Тадич признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru