Определился победитель азиатской Лиги Чемпионов

Южнокорейский "Ульсан" стал победителем азиатской Лиги Чемпионов.

В финальном поединке корейцы встречались с иранским "Персеполисом" и одержали победу со счетом 2:1. Победу "Ульсану" принес бразилец Негао, который оформил дубль. В составе "Персеполиса" гол забил Абди Кара.

"Ульсан" получил путевку на клубный чемпионат мира, который пройдет в Катаре с 1 по 11 февраля.

"Персеполис" (Иран) — "Ульсан" (Южная Корея) — 1:2 (1:1)

Голы: Абди Кара, 45 - 1:0, Негао, 45+4 - 1:1, Негао, 55 (с пенальти) - 1:2

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