Определился победитель азиатской Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Аль-Хиляль"/Автор неизвестен

В финальном матче азиатской Лиги чемпионов саудовский "Аль-Хиляль" обыграл "Пхохан Стилерс" из Южной Кореи и стал обладателем трофея.

Победу саудитам принесли голы Нассера Аль Давсари и Муссы Марега.

"Аль-Хиляль" выиграл азиатскую Лигу чемпионов в четвертый раз в своей истории и вышел на первое место по этому показателю, опередив именно "Пхохан Стилерс" (3).

"Аль-Хиляль" Саудовская Аравия - "Пхохан Стилерс" Южная Корея - 2:0 (1:0)

Голы: Аль Давсари, 1 - 1:0, Марега, 63 - 2:0

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