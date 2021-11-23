Определился победитель азиатской Лиги чемпионов

Теги аль-хилал

Определился победитель азиатской Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Аль-Хиляль"/Автор неизвестен

В финальном матче азиатской Лиги чемпионов саудовский "Аль-Хиляль" обыграл "Пхохан Стилерс" из Южной Кореи и стал обладателем трофея.

Победу саудитам принесли голы Нассера Аль Давсари и Муссы Марега.

"Аль-Хиляль" выиграл азиатскую Лигу чемпионов в четвертый раз в своей истории и вышел на первое место по этому показателю, опередив именно "Пхохан Стилерс" (3).

"Аль-Хиляль" Саудовская Аравия - "Пхохан Стилерс" Южная Корея - 2:0 (1:0)
Голы: Аль Давсари, 1 - 1:0, Марега, 63 - 2:0

Не пропустите: Вальверде может возглавить "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду забил голы в каждом матче нынешней Лиги чемпионов

Роналду забил голы в каждом матче нынешней Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Аль-Ахли Аль-Ахли 2 4
2 Аль-Вахда Аль-Вахда 2 4
3 Эстеглал Эстеглал 2 1
4 Аль-Шорта Аль-Шорта 2 1
Группа B М О
1 Пахтакор Пахтакор 2 6
2 Аль-Хилал Аль-Хилал 2 6
3 Аль-Ахли Аль-Ахли 2 0
4 Padideh Khorasan Padideh Khorasan 2 0
Группа C М О
1 Аль-Таавон Бураидах Аль-Таавон Бураидах 2 6
2 Аль-Шорта Аль-Шорта 2 3
3 Персеполис Персеполис 2 1
4 Шарджа Шарджа 2 1
Группа D М О
1 Аль-Садд Аль-Садд 2 4
2 Аль-Наср Аль-Наср 2 4
3 Сепахан Сепахан 2 3
4 Аль-Аин Аль-Аин 2 0
Группа E М О
1 Сеул Сеул 1 3
2 Бейджин Гуоан Бейджин Гуоан 1 3
3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2 3
4 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 2 0
Группа F М О
1 Токио Токио 2 4
2 Улсан Хоранг-и Улсан Хоранг-и 1 1
3 Шанхай Шенхуа Шанхай Шенхуа 0 0
4 Перт Глори Перт Глори 1 0
Группа G М О
1 Виссел Кобе Виссел Кобе 2 6
2 Джохор ФК Джохор ФК 2 3
3 Гуанчжоу Гуанчжоу 0 0
4 Сувон Блювингз Сувон Блювингз 2 0
Группа H М О
1 Йокогама Ф. Маринос Йокогама Ф. Маринос 2 6
2 Джеонбук Моторс Джеонбук Моторс 2 1
3 Сидней ФК Сидней ФК 2 1
4 Шанхай Ист Эйшиа Шанхай Ист Эйшиа 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов