Определился победитель Кубка Судамерикана

Минувшей ночью в Парагвае состоялся финал Кубка Судамерикана (второй по значимости в Южной Америке турнир после Кубка Либертадорес).

В решающем матче "Индепендьенте дель Валье" из Эквадора взял верх над аргентинским "Колоном".

"Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) - "Колон" (Аргентина) - 3:1

Голы: Леон, 25 - 1:0, Санчес, 42 - 2:0, Оливера, 89 - 2:1, Дахоме, 90 - 3:1.

"Индепендьенте дель Валье": Пинос, Ландасури, Шунке, Леон, Мера (Гарсес, 80), Сеговия, Франко, Пельерано, Санчес (Кабеса, 75), Торрес (Коросо, 86), Дахоме.

"Колон": Буриан, Оливера, Виго (Ортега, 66), Эскобар (Эспарса, 70), Суки, Лертора, Эстигаррибия, Бернарди (Чанкалай, 77), Ортис, Морело, Родригес.

Для "Индепендьенте" подобный трофей стал первым в истории клуба.

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