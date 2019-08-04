Определился победитель Международного кубка чемпионов

Теги бенфикареал мадридювентусбавария мюнхенманчестер юнайтед

Определился победитель Международного кубка чемпионов

Победителем Международного кубка чемпионов досрочно стала лиссабонская "Бенфика". Португальцы оказались единственным клубом, который одержал три победы в трех матчах в основное время.

"Орлы" одержали победы над "Гвадалахарой" (3:0), "Фиорентиной" (2:1) и "Миланом" (1:0). Второе место занял "Манчестер Юнайтед" (8 очков), третьим финишировал "Арсенал" (7).

Полностью турнирная таблица Международного кубка чемпионов выглядит так:

1. "Бенфика" - 9

2. "Манчестер Юнайтед" - 8

3. "Арсенал" - 7

4. "Бавария" - 6

5. "Атлетико" - 5 (2 матча)

6. "Тоттенхэм" (2 матча) - 3

7. "Фиорентина" - по 3 

8. "Ювентус" (2 матча) - 2

9. "Реал" - 2

10. "Интер" (2 матча) - 1

11-12. "Милан", "Гвадалахара" - 1.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Милан" в матче Международного кубка чемпионов. | http://soccernews.ru
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