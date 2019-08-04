Определился победитель Международного кубка чемпионов

Победителем Международного кубка чемпионов досрочно стала лиссабонская "Бенфика". Португальцы оказались единственным клубом, который одержал три победы в трех матчах в основное время.

"Орлы" одержали победы над "Гвадалахарой" (3:0), "Фиорентиной" (2:1) и "Миланом" (1:0). Второе место занял "Манчестер Юнайтед" (8 очков), третьим финишировал "Арсенал" (7).

Полностью турнирная таблица Международного кубка чемпионов выглядит так:

1. "Бенфика" - 9

2. "Манчестер Юнайтед" - 8

3. "Арсенал" - 7

4. "Бавария" - 6

5. "Атлетико" - 5 (2 матча)

6. "Тоттенхэм" (2 матча) - 3

7. "Фиорентина" - по 3

8. "Ювентус" (2 матча) - 2

9. "Реал" - 2

10. "Интер" (2 матча) - 1

11-12. "Милан", "Гвадалахара" - 1.

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