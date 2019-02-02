Определился последний участник 1/8 финала Кубка Франции

Теги нантантант ссг

Определился последний участник 1/8 финала Кубка Франции

В рамках 1/16 финала Кубка Франции "Нант" одолел "Антант".

"Антант" - "Нант" - 0:1

Гол: Кулибали, 73 - 0:1

Таким образом, в следующем раунде турнира "Нант" сыграет против "Тулузы". Поединок запланирован на 5 февраля.

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