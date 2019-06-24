Определился соперник Аргентины в 1/4 финала Кубка Америки

Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала Кубка Америки-2019, обыграв Катар со счетом (2:0).

Аргентинцы финишировали на втором месте в группе В и в четвертьфинале встретятся со сборной Венесуэлы, которая заняла вторую позицию в группе А.

Матч Венесуэла - Аргентина состоится 28 июня.

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