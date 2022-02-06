Определился соперник "Челси" в полуфинале клубного чемпионата мира
Фото: инстаграм "Аль-Хилала"/Автор неизвестен
Саудовский "Аль-Хилал" в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира уничтожил эмиратскую "Аль-Джазиру" со счетом 6:1 и завоевал путевку в полуфинал.
Победу саудовцам принесли голы Одиона Игало, Матеуса Перейры, Мохамеда Канно, Салема Аль-Досари, Муссы Марега и Андре Каррильо. В составе эмиратцев отличился Абдулай Диаби.
За выход в финал "Аль-Хилал" поборется в лондонским "Челси". Матч состоится 9 февраля. В другом полуфинале сыграют египетский "Аль-Ахли" и бразильский "Палмейрас" (8 февраля).
"Аль-Хилал" (Саудовская Аравия) - "Аль-Джазира" (ОАЭ) - 6:1 (2:1)
Голы: Диаби, 14 - 0:1, Игало, 36 - 1:1, Перейра, 40 - 2:1, Канно, 57 - 3:1, Аль-Досари, 77 - 4:1, Марега, 88 - 5:1, Каррильо, 90+2 (с пенальти) - 6:1
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