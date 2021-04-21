Определился соперник киевского "Динамо" по финалу Кубка Украины

Фото: Денис Руденко, Footboom

"Заря" вышла в финал Кубка Украины, одолев в полуфинале "Александрию".

Основное время команды завершили вничью, а в серии послематчевых пенальти сильнее был луганский клуб.

В финале Кубка, который состоится 13 мая, "Заря" встретится с киевским "Динамо".

"Александрия" - "Заря" 1:1, по пенальти - 3:4

Голы: Кочергин, 20 - 0:1, Бондаренко (пен), 90+2 - 1:1

"Александрия": Панькив, Бондаренко (Стецьков, 78) Бабогло (Пашаев, 46), Дубра, Вантух, Банада, Лучкевич, Ковалец (Шастал, 71), Третьяков (Мишенко, 83), Дрышлюк, Ситало (Устименко, 71).

"Заря": Василь (Шевченко, 119), Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Цыганикс, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Лунев, 104), Гладкий (Цвек, 95) Аллахьяр (Шахаб, 104).

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