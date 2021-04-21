Определился соперник киевского "Динамо" по финалу Кубка Украины
Фото: Денис Руденко, Footboom
"Заря" вышла в финал Кубка Украины, одолев в полуфинале "Александрию".
Основное время команды завершили вничью, а в серии послематчевых пенальти сильнее был луганский клуб.
В финале Кубка, который состоится 13 мая, "Заря" встретится с киевским "Динамо".
"Александрия" - "Заря" 1:1, по пенальти - 3:4
Голы: Кочергин, 20 - 0:1, Бондаренко (пен), 90+2 - 1:1
"Александрия": Панькив, Бондаренко (Стецьков, 78) Бабогло (Пашаев, 46), Дубра, Вантух, Банада, Лучкевич, Ковалец (Шастал, 71), Третьяков (Мишенко, 83), Дрышлюк, Ситало (Устименко, 71).
"Заря": Василь (Шевченко, 119), Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Цыганикс, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Лунев, 104), Гладкий (Цвек, 95) Аллахьяр (Шахаб, 104).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13