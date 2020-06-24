Определился соперник киевского "Динамо" в финале Кубка Украины

В полуфинале Кубка Украины "Ворскла" в серии пенальти одолела "Мариуполь".

Таким образом, "Ворскла" вышла в финал турнира, где встретится с киевским "Динамо".

"Мариуполь" - "Ворскла" 1:1, по пенальти - 2:3

Голы: Горбунов, 37 - 1:0, Кане (пен), 80 - 1:1

"Мариуполь": Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворский (Быков, 73), Корниенко, Чурко (Кулаков, 68), Игнатенко, Мишнев (Тищенко, 75), Горбунов (Дава, 56), Топалов (Кащук, 69), Фомин (Дудик, 111).

"Ворскла": Резник (Исенко, 119), Пердута, Чеснаков, Ндиайе (Баенко, 81), Сапай, Скляр, Пуцлин, Ребенок (Шехич, 76), Кулач (Кравчук, 60), Кане, Степанюк.

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