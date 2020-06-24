Определился соперник киевского "Динамо" в финале Кубка Украины
В полуфинале Кубка Украины "Ворскла" в серии пенальти одолела "Мариуполь".
Таким образом, "Ворскла" вышла в финал турнира, где встретится с киевским "Динамо".
"Мариуполь" - "Ворскла" 1:1, по пенальти - 2:3
Голы: Горбунов, 37 - 1:0, Кане (пен), 80 - 1:1
"Мариуполь": Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворский (Быков, 73), Корниенко, Чурко (Кулаков, 68), Игнатенко, Мишнев (Тищенко, 75), Горбунов (Дава, 56), Топалов (Кащук, 69), Фомин (Дудик, 111).
"Ворскла": Резник (Исенко, 119), Пердута, Чеснаков, Ндиайе (Баенко, 81), Сапай, Скляр, Пуцлин, Ребенок (Шехич, 76), Кулач (Кравчук, 60), Кане, Степанюк.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13