Определился соперник киевского "Динамо" в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Вчера в Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, по итогам которой команда до 19 лет киевского "Динамо" сыграет со сверстниками из "Депортиво Ла-Коруньи".

"Динамо" вышло в эту стадию турнира со второго места в своей группе из-за чего не получило право сыграть напрямую в 1/8 финала.

Победитель этого противостояния будет выявлен в одном матче. Киевляне сыграют с испанцами на выезде 8 или 9 февраля.

"Динамо" играло в группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".

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