Определился соперник киевского "Динамо" в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Вчера в Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, по итогам которой команда до 19 лет киевского "Динамо" сыграет со сверстниками из "Депортиво Ла-Коруньи".
"Динамо" вышло в эту стадию турнира со второго места в своей группе из-за чего не получило право сыграть напрямую в 1/8 финала.
Победитель этого противостояния будет выявлен в одном матче. Киевляне сыграют с испанцами на выезде 8 или 9 февраля.
"Динамо" играло в группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13