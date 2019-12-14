Определился соперник "Ливерпуля" по полуфиналу клубного чемпионата мира
В 1/4 финала клубного чемпионата мира "Аль-Хилал" одолел "Эсперанс", а "Аль-Садд" Хави проиграл "Монтеррей".
Таким образом, в полуфинале турнира "Аль-Хилал" встретится с "Фламенго", а "Монтеррей" - с "Ливерпулем".
"Аль-Хилал" Саудовская Аравия - "Эсперанс" Тунис 1:0
Гол: Гомис, 73 - 1:0
"Аль-Хилал": Аль-Маюф, Аль-Брейк (Аль-Хафит, 87), Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Куэльяр (Гомис, 65), Канно, Аль-Досари, Карлос Эдуардо, Каррильо, Хрибин (Отайф, 78).
"Эсперанс": Бен-Шрифия, Дербали, Бедран, Якуби, Бенгит (Фадаа, 76), Эль-Хуни (Бенсаха, 87), Кулибали, Бадри, Бонсу (Хенисси, 81), Шетти, Уаттара.
"Монтеррей" Мексика - "Аль-Садд" Катар 3:2
Голы: Ванджони, 23 - 1:0, Фунес Мори, 45 - 2:0, Бунеджа, 66 - 2:1, Родригес, 77 - 3:1, Хассан, 89 - 3:2
"Монтеррей": Бароверо, Ванджони, Монтес (Басанта, 86), Медина, Санчес, Писарро (Лайюн, 80), Гонсалес, Гальярдо, Фунес Мори, Пабон (Меса, 73), Родригес.
"Аль-Садд": Аль-Шеб (Эйса, 85), Аль-Хаджри (Чжон У Ен, 71), Хассан, Педру Мигел, Сальман, Габи, Хухи, Нам Тхэ Хи, Афиф, Халид, Бунеджа.
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