Определился соперник ПСЖ в финале Кубка Франции
"Сент-Этьен" вышел в финал Кубка Франции, одолев в полуфинале "Ренн".
Напомним, что в финале, который запланирован на 25 апреля, "Сент-Этьену" предстоит сыграть против ПСЖ.
"Сент-Этьен" - "Ренн" 2:1
Голы: Ньянг (пен), 33 - 0:1, Колодзейчак, 43 - 1:1, Будебуз, 90 - 2:1
"Сент-Этьен": Мулен, Салиба, Фофана, Колодзейчак, Дебюши, Камара, Мвила (Будебуз, 83), Буанга, Кабай (Диуссе, 39), Онора, Дьони (Аби, 74).
"Ренн": Менди, Да Сильва, Траоре, Ньяньон, Мауасса, Камавинга (Леа Силики, 68), Буриго, Рафинья, Нзонзи, Дель Кастийо (Гбоо, 76), Ньянг (Юну, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|27
|55
|3
|Ренн
|27
|47
|4
|Лилль
|27
|46
|5
|Монпелье
|27
|40
|6
|Монако
|27
|40
|7
|Реймс
|27
|38
|8
|Ницца
|27
|38
|9
|Страсбур
|27
|38
|10
|Лион
|26
|37
|11
|Нант
|27
|37
|12
|Бордо
|27
|36
|13
|Анжер
|27
|36
|14
|Брест
|27
|34
|15
|Метц
|27
|31
|16
|Сент-Этьен
|26
|29
|17
|Дижон
|27
|27
|18
|Ним
|27
|27
|19
|Амьен
|27
|22
|20
|Тулуза
|27
|13