Определился соперник ПСЖ в финале Кубка Франции

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Определился соперник ПСЖ в финале Кубка Франции

"Сент-Этьен" вышел в финал Кубка Франции, одолев в полуфинале "Ренн".

Напомним, что в финале, который запланирован на 25 апреля, "Сент-Этьену" предстоит сыграть против ПСЖ.

"Сент-Этьен" - "Ренн" 2:1

Голы: Ньянг (пен), 33 - 0:1, Колодзейчак, 43 - 1:1, Будебуз, 90 - 2:1

"Сент-Этьен": Мулен, Салиба, Фофана, Колодзейчак, Дебюши, Камара, Мвила (Будебуз, 83), Буанга, Кабай (Диуссе, 39), Онора, Дьони (Аби, 74).

"Ренн": Менди, Да Сильва, Траоре, Ньяньон, Мауасса, Камавинга (Леа Силики, 68), Буриго, Рафинья, Нзонзи, Дель Кастийо (Гбоо, 76), Ньянг (Юну, 83).

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