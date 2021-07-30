Определился соперник "Сочи" по 3-му раунду Лиги Конференций

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Определился соперник "Сочи" по 3-му раунду Лиги Конференций

Стало известно, с кем "Сочи" сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Конференций.

Соперником "Сочи" станет сербский "Партизан", который прошел словацкий "ДАК 1904".

Первая игра 3-го раунда состоится 5 августа, ответная - 12 августа.

Напомним, что "Сочи" во втором отборочном раунде выбил "Кешлю".

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