Определился соперник "Спартака" по третьему квалификационному раунду ЛЧ
Сегодня в паре швейцарского "Базеля" и греческого ПАОКа пределился соперник московского "Спартака" по третьему квалификационному раунду Лиги Чемпионов. В параллельном матче венгерский "МОЛ Види" обыграл болгарский "Лудогорец".
"Базель" - ПАОК - 0:3, первый матч - 1:2
Голы: Варела, 7 - 0:1, Прийович, 52 - 0:2, Эль-Каддури, 60 - 0:3.
"МОЛ Види" - "Лудогорец" - 1:0, первый матч - 0:0
Гол: Хаджич, 45 - 1:0.
Удаление: Вура, 40 ("Лудогорец").
Напомним, ранее в следующий раунд ЛЧ вышла "Црвена Звезда". | soccernews.ru
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