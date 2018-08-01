Определился соперник "Спартака" по третьему квалификационному раунду ЛЧ

Сегодня в паре швейцарского "Базеля" и греческого ПАОКа пределился соперник московского "Спартака" по третьему квалификационному раунду Лиги Чемпионов. В параллельном матче венгерский "МОЛ Види" обыграл болгарский "Лудогорец".

"Базель" - ПАОК - 0:3, первый матч - 1:2

Голы: Варела, 7 - 0:1, Прийович, 52 - 0:2, Эль-Каддури, 60 - 0:3.

"МОЛ Види" - "Лудогорец" - 1:0, первый матч - 0:0

Гол: Хаджич, 45 - 1:0.

Удаление: Вура, 40 ("Лудогорец").

Напомним, ранее в следующий раунд ЛЧ вышла "Црвена Звезда". | soccernews.ru