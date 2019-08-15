Определился соперник "Спартака" в плей-офф раунде Лиги Европы

Португальская "Брага" станет соперником московского "Спартака" в плей-офф раунде Лиги Европы. В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы португальцы на своем поле уверенно обыграли датский "Брондбю" и завоевали путевку в следующий раунд.

"Брага" Португалия – "Брондбю" Дания - 3:1 (2:0) - первый матч - 4:2

Голы: Пальинья, 19 - 1:0, Орта, 41 - 2:0, Диаш, 66 - 3:0, Бюр, 85 - 3:1

"Брага": Матеус, Кажу, Бруно Виана, Пабло (Тормена, 71), Эшгайю, Пальинья, Жоау Новайш, Эдуарду (Франсишку Тринкау, 67), Орта (Бруну Шадаш, 59), Мурило, Диаш.

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