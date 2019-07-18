Определился соперник тульского "Арсенала" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы

Теги нефтчиарсенал тула

Определился соперник тульского "Арсенала" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы

В матче 1-го тура квалификационного раунда Лиги Европы бакинский "Нефтчи" разгромил молдавский клуб "Сперанца Ниспорены" и вышел в следующий раунд.

"Нефтчи" выиграл на своем поле со счетом 6:0. В первой встрече азербайджанский клуб также добился победы - 3:0.

Соперником "Нефтчи" во 2-м раунде станет тульский "Арсенал", который впервые в истории пробился в еврокубки.

Матчи 2-го раунда состоятся 25 июля и 1 августа.

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