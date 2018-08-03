Определился соперник "Уфы" в третьем раунде квалификации Лиги Европы

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Определился соперник "Уфы" в третьем раунде квалификации Лиги Европы

Соперником "Уфы" в третьем раунде квалификации Лиги Европы станет люксембургский "Прогрес".

Во втором круге "Уфа" по сумме двух встреч прошла словенский "Домжале" (0:0 и 1:1), а "Прогресс" был сильнее венгерского "Гонведа" (0:1 и 2:0).

Первый матч состоится 9 августа, ответный - 16 августа.

Не пропустите: Прорубить окно в Европу: "Уфа" играет в результативную ничью с "Домжале" и проходит дальше за счет гостевого гола. | http://soccernews.ru

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