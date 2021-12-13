Определился соперник "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. По ее итогам петербургский "Зенит" сыграет против"Реал Бетиса".

Первые матчи состоятся 17 февраля, ответные – 24 февраля.

В данный момент "Бетис" занимает третье место в чемпионате Испании. "Зенита" в свою очередь лидирует в чемпионате России.

Первый матч российская команда проведет на своем поле.

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