Определился соперник "Зенита" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы минское "Динамо" разгромило ДАК и вышло в следующий раунд турнире, где сыграет с "Зенитом".
"Динамо" Минск, Беларусь – ДАК Словакия - 4:1 (1:0) - первый матч - 3:1
Голы: Николич, 19 - 1:0, Хващинский, 47 - 2:0, Иванов, 51 (с пенальти) - 3:0, Николич, 58 - 4:0, Вида, 74 - 4:1
"Динамо" Минск: Горбунов, Бегунов, Роша, Галович, Шитов, Николич (Треботич, 70), Яхая, Корзун, Швецов, Хващинский (Гуренко, 57), Иванов (Макась, 61).
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