Определился соперник "Зенита" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

Теги зенит санкт-петербургдинамо минск

Определился соперник "Зенита" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы минское "Динамо" разгромило ДАК и вышло в следующий раунд турнире, где сыграет с "Зенитом".

"Динамо" Минск, Беларусь – ДАК Словакия - 4:1 (1:0) - первый матч - 3:1
Голы: Николич, 19 - 1:0, Хващинский, 47 - 2:0, Иванов, 51 (с пенальти) - 3:0, Николич, 58 - 4:0, Вида, 74 - 4:1

"Динамо" Минск: Горбунов, Бегунов, Роша, Галович, Шитов, Николич (Треботич, 70), Яхая, Корзун, Швецов, Хващинский (Гуренко, 57), Иванов (Макась, 61).

Не пропустите: Агент сделал заявление о переходе Вериссимо в "Зенит". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов