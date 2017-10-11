Определился состав первой корзины при жеребьёвке ЧМ-2018

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Определился состав первой корзины при жеребьёвке ЧМ-2018Определился состав первой корзины при жеребьёвке финального турнира Чемпионата Мира 2018 года.

Кроме хозяев первенства россиян в нее вошли Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция и действующий чемпион мира Германия.

Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2018 года пройдет 1 декабря в Москве. 

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