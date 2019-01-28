Определился стадион, который примет финал Кубка Испании

Королевская федерация футбола Испании выбрала стадион, где пройдет финал Кубка Испании.

Сообщается, что финальный поединок состоится на стадионе "Бетиса" "Бенито Вильямарин", который вмещает почти 61 тысячу человек.

Напомним, что в четвертьфиналах играют следующий пары: "Севилья" - "Барселона", "Реал" - "Жирона", "Хетафе" - "Валенсия" и "Эспаньол" - "Бетис".

Финал кубка запланирован на 25 мая 2019 года.

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