Определился стадион, который примет финал Кубка Испании
Королевская федерация футбола Испании выбрала стадион, где пройдет финал Кубка Испании.
Сообщается, что финальный поединок состоится на стадионе "Бетиса" "Бенито Вильямарин", который вмещает почти 61 тысячу человек.
Напомним, что в четвертьфиналах играют следующий пары: "Севилья" - "Барселона", "Реал" - "Жирона", "Хетафе" - "Валенсия" и "Эспаньол" - "Бетис".
Финал кубка запланирован на 25 мая 2019 года.
Читайте также: Фанаты испанского клуба ярко выразили свое отношение к системе VAR. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Мората перешел в "Атлетико"
-
Неймар пропустит остаток сезона с вероятностью в 90 процентов
-
Возвращение Жардима: спасется ли "Монако", и как ситуация повлияет на будущее Александра Головина?
-
"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами
-
Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара
Лента новостей
-
"Реал" снова теряет Асенсио
-
Определился первый финалист Кубка Азии
-
Официально: Мората перешел в "Атлетико"
-
1
Неймар пропустит остаток сезона с вероятностью в 90 процентов
-
Стало известно, сколько миллионов составляет долг Тарасова по алиментам
-
Определился стадион, который примет финал Кубка Испании
-
1
Возвращение Жардима: спасется ли "Монако", и как ситуация повлияет на будущее Александра Головина?
-
"Ювентус" определился с альтернативой де Лигту
-
Агент сообщил об ответе Дзюбы на предложение "Галатасарая"
-
"Манчестер Сити" определил одну из главных летних трансферных целей
-
"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами
-
Конте попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба
-
Смолов объяснил почему скрылся с места ДТП, которое произошло прошлым летом
-
Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Ракицкого с "Зенитом"
-
"Спартак" отклонил предложение по Зе Луишу
-
Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара
-
Смолов заявил, что перед ЧМ-2018 отказался переходить в клуб АПЛ
-
Абхазия, ДНР и ЛНР примут участие в Кубке непризнанных стран
-
Они сами виноваты: Смолов прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым
-
Ван Гал может возглавить клуб после более чем двухлетнего простоя
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Сельта Виго
|21
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12