Определился третий участник плей-офф текущего розыгрыша Лиги Чемпионов

Вслед за "Баварией" и "Ювентусом" еще одна команда гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2019/20.

По итогам четырёх туров группового этапа в 1/8 финала турнира пробился ПСЖ.

В активе парижан 12 очков в 4 матчах и они уже точно не опустятся ниже второго места в квартете.

ПСЖ дважды победил "Брюгге", по разу - "Реал" и "Галатасарай".

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