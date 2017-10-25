Определился второй финалист ЧМ U-17

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Определился второй финалист ЧМ U-17Во втором полуфинальном матче юношеского Чемпионата Мира сборная Испании U-17 обыграла команду Мали U-17.

Мали U-17 - Испания U-17 - 1:3

Голы: Руис, 19 - 0:1 (пенальти), Руис, 43 - 0:2, Торрес, 71 - 0:3, Н'Диайе, 74 - 1:3.

Напомним, первым финалистом стала команда Англии U-17. | soccernews.ru

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