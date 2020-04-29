Определился второй финалист Кубка Беларуси

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Определился второй финалист Кубка Беларуси

В ответной игре 1/2 финала Кубка Беларуси БАТЭ одержал победу над "Славией".

Таким образом, БАТЭ вышел в финал, где встретится с брестским "Динамо".

БАТЭ - "Славия" Мозырь 2:0, первый матч - 0:1

Голы: Волков, 11 - 1:0, Тымонюк (аг), 45 - 2:0

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Настич, Волков, Бессмертный, Нехайчик (Милич, 74), Стасевич, Бага, Драгун (Виллумссон, 79), Яблонский, Скавыш.

"Славия" Мозырь: Барановский, Раевский, Недашковский, Тымонюк, Пантя, Шевченко, Котляров (Слюсар, 77), Нарх, Жук (Ковалевский, 68), Костров, Мельников.

Читайте также: Брестское "Динамо" вышло в финал Кубка Беларуси, несмотря на поражение от "Шахтера" в ответном матче. | http://soccernews.ru
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