Определился второй финалист Кубка Беларуси
В ответной игре 1/2 финала Кубка Беларуси БАТЭ одержал победу над "Славией".
Таким образом, БАТЭ вышел в финал, где встретится с брестским "Динамо".
БАТЭ - "Славия" Мозырь 2:0, первый матч - 0:1
Голы: Волков, 11 - 1:0, Тымонюк (аг), 45 - 2:0
БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Настич, Волков, Бессмертный, Нехайчик (Милич, 74), Стасевич, Бага, Драгун (Виллумссон, 79), Яблонский, Скавыш.
"Славия" Мозырь: Барановский, Раевский, Недашковский, Тымонюк, Пантя, Шевченко, Котляров (Слюсар, 77), Нарх, Жук (Ковалевский, 68), Костров, Мельников.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18