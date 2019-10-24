Определился второй финалист Кубка Либертадорес
В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес "Фламенго" дома нанёс сокрушительное поражение "Гремио".
Хозяева поля отгрузили сопернику 5 безответных голов и вышли в финал турнира, поскольку первая игра между командами завершилась ничьей 1:1.
"Фламенго" (Бразилия) - "Гремио" (Бразилия) - 5:0
Голы: Бруно Энрике, 42 - 1:0, Габриэл Барбоза, 46 - 2:0, Габриэл Барбоза, 56 (пенальти) - 3:0, Мари, 67 - 4:0, Родриго Кайо, 71 - 5:0.
"Фламенго": Диего Алвес, Рафинья, Родриго Кайо, Мари, Филипе Луис, Эвертон Рибейро, де Арраскаэта (Пирис, 68), Жерсон (Диего, 87), Арао, Габриэл Барбоза, Бруно Энрике (Витиньо, 74).
"Гремио": Пауло Виктор, Пауло Миранда, Каннеманн, Кортес, Жеромел, Майкон (Тарделли, 63), Мишел, Матеус Энрике, Алиссон (Тасиано, 76), Андре (Пепе, 58), Эвертон.
В финале турнира "Фламенго" сыграет с "Ривер Плейт", который накануне выбил "Бока Хуниорс".
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|Группа 1
|М
|О
|1
|Ривер Плейт
|6
|11
|2
|Сан-Паулу
|6
|9
|3
|Зе Стронгест
|6
|8
|4
|Трухильянос ФК
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Росарио Сентраль
|6
|11
|2
|Насьонал Монтевидео
|6
|9
|3
|Палмейрас
|6
|8
|4
|Ривер Плейт Монтевидео
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|6
|12
|2
|Расинг Клуб
|6
|9
|3
|Боливар
|6
|6
|4
|Депортиво Кали
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Атлетико Насьонал
|6
|16
|2
|Уракан
|6
|8
|3
|Пеньяроль
|6
|5
|4
|Спортинг Кристаль
|6
|4
|Группа 5
|М
|О
|1
|Атлетико Минейро
|6
|13
|2
|Индепендьенте
|6
|11
|3
|Коло Коло
|6
|9
|4
|Мелгар
|6
|0
|Группа 6
|М
|О
|1
|Толука
|6
|13
|2
|Гремио
|6
|11
|3
|Сан Лоренцо
|6
|4
|4
|ЛДУ Кито
|6
|4
|Группа 7
|М
|О
|1
|Пумас УНАМ
|6
|15
|2
|Депортиво Тачира
|6
|9
|3
|Олимпия
|6
|7
|4
|Эмелек
|6
|4
|Группа 8
|М
|О
|1
|Коринтианс
|6
|13
|2
|Серро Портеньо
|6
|10
|3
|Санта-Фе
|6
|8
|4
|Кобресаль
|6
|3