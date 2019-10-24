Определился второй финалист Кубка Либертадорес

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Определился второй финалист Кубка Либертадорес

В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес "Фламенго" дома нанёс сокрушительное поражение "Гремио".

Хозяева поля отгрузили сопернику 5 безответных голов и вышли в финал турнира, поскольку первая игра между командами завершилась ничьей 1:1.

"Фламенго" (Бразилия) - "Гремио" (Бразилия) - 5:0

Голы: Бруно Энрике, 42 - 1:0, Габриэл Барбоза, 46 - 2:0, Габриэл Барбоза, 56 (пенальти) - 3:0, Мари, 67 - 4:0, Родриго Кайо, 71 - 5:0.

"Фламенго": Диего Алвес, Рафинья, Родриго Кайо, Мари, Филипе Луис, Эвертон Рибейро, де Арраскаэта (Пирис, 68), Жерсон (Диего, 87), Арао, Габриэл Барбоза, Бруно Энрике (Витиньо, 74).

"Гремио": Пауло Виктор, Пауло Миранда, Каннеманн, Кортес, Жеромел, Майкон (Тарделли, 63), Мишел, Матеус Энрике, Алиссон (Тасиано, 76), Андре (Пепе, 58), Эвертон.

В финале турнира "Фламенго" сыграет с "Ривер Плейт", который накануне выбил "Бока Хуниорс".

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