Определился второй финалист Кубка Либертадорес

Минувшей ночью состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Либертадорес между "Сантосом" и "Бока Хуниорс".

Напомним, что неделю назад команды расписали нулевую ничью в Буэнос-Айресе. На своём поле бразильцы сопернику шансов не оставили - разгромная победа со счётом 3:0.

"Сантос" (Бразилия) - "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 3:0

Голы: 1:0 – 16 Диего Питука, 2:0 – 49 Сотельдо, 3:0 – 51 Лукас Брага.

"Сантос": Жоао Пауло, Лукас, Фелипе Жонатан (Мадсон, 80), Пара, Диего Питука (Сандри, 61), Алисон (Винисиус, 85), Луан Перес, Сотельдо (Жобсон, 61), Кайо Жорже, Мариньо, Лукас Брага (Мота, 80).

"Бока Хуниорс": Андрада, Лопес, Фабра, Искьердос, Хара (Буффарини, 46), Сальвио (Мас, 61), Гонсалес (Капальдо, 46), Кампусано, Сольдано (Абила, 59), Тевес, Вилья.

Удаление: Фабра (56).

В финале Кубка Либертадорес "Сантос" сыграет с "Палмейрасом", который оказался сильнее "Ривер Плейт".

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