Определился второй финалист Кубка Либертадорес

"Фламенго" стал вторым финалистом Кубка Либертадорес по итогам противостояния с эквадорской "Барселоной".

Бразильцы одержали гостевую победу со счётом 2:0. В первом матче был зафиксирован аналогичный результат.

Все четыре гола в дуэли "Фламенго" и "Барселоны" забил полузащитник Бруно Энрике.

В финале Кубка Либертадорес "красно-чёрные" сразятся с "Палмейрасом".

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