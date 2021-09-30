Определился второй финалист Кубка Либертадорес
"Фламенго" стал вторым финалистом Кубка Либертадорес по итогам противостояния с эквадорской "Барселоной".
Бразильцы одержали гостевую победу со счётом 2:0. В первом матче был зафиксирован аналогичный результат.
Все четыре гола в дуэли "Фламенго" и "Барселоны" забил полузащитник Бруно Энрике.
В финале Кубка Либертадорес "красно-чёрные" сразятся с "Палмейрасом".
Не пропустите: "Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес 2-й раз кряду. | http://soccernews.ru
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