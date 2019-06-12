Определился второй финалист молодёжного Чемпионата Мира
Завершился второй полуфинальный матч молодёжного Чемпионата Мира (U-20) между сборными Южной Кореи и Эквадора.
В упорной борьбе победу добыла азиатская команда. Единственный гол в игре забил Чой Джун.
Эквадор (U-20) – Южная Корея (U-20) - 0:1
Гол: 0:1 – 39 Джун.
Эквадор U-20: Рамирес, Паласиос, Валлесилла, Поросо, Эспиноса (Сегура, 76), Квинтеро (Арсе, 83), Сифуентес, Альварадо, Ресабала, Плата, Кампана.
Южная Корея U-20: Ли Гван-Ён, Чой Джун, Ли Дже-Ик, Ким Хён-Ву, Ли Джи-Сол, Хван Те-Хьон, Ким Се-Юн (Чжо Ен Ук, 54), Джеон Хо-Джин, Ко Дже-Хён (Ом Вон-Санг, 82), О Се-Хун, Ли Канг-Ин (Пак Тхэ Чжун, 73).
В финале мирового первенства корейцы сразятся со сборной Украины. Матч пройдёт 15 июня.
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